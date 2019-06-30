В приложении для знакомств Bumble стали доступны видеочаты. Первый шаг к общению сделают женщины

Разработчики приложения для знакомств Bumble добавили в свой сервис возможность совершать голосовые и видеозвонки. Об этом 28 июня сообщил сайт The Verge.

Позвонить можно будет лишь в том случае, если оба пользователя понравятся друг другу и отметят это в приложении. Женщины смогут звонить сразу после того, как на экране появится сообщение о совпадении симпатий – а вот мужчинам придётся ждать, пока совпавшие с ними пользовательницы сами не инициируют общение. При этом желающим познакомиться не придётся обмениваться телефонами, и если один из знакомящихся откажется от общения, другой просто потеряет возможность совершить звонок. Как отмечает The Verge, новая функция Bumble поможет предотвратить «кошмар первого свидания» и уменьшит риск харассмента.

Видеочаты — редкая функция в приложениях для знакомств. Из крупных игроков такую возможность предоставляет только Badoo. Лидер рынка — Tinder — позволяет добавлять в пользовательские профили зацикленные гифки, а пользователи Hinge могут загружать видео в свои аккаунты. И Bumble, и Badoo принадлежат российскому программисту Андрею Андрееву. 17 июня Андреев объявил об объединении своих сервисов знакомств в холдинг под названием MagicLab. По заявлению программиста, он планирует инвестировать средства в новую технологию, призванную «объединить людей».

31 мая Роскомнадзор внёс конкурента Bumble — дейтинг-сервис Tinder — в реестр организаторов распространения информации. Это обязало сервис раскрывать пользовательские данные ФСБ. Поначалу сервис отрицал факт сотрудничества с силовиками, однако 6 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о готовности Tinder предоставлять данные клиентов силовикам. «Фонтанка» подробно разобралась, какие проблемы предписание Роскомнадзора может доставить пользователям Tinder и всего интернета.