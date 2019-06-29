Желающих стать кандидатами на выборах в МО “Сампсониевское” оставляют на ночь в полиции. Они могут не успеть подать документы на выдвижение

Попытавшихся перекрыть движение по Большому Сампсониевскому проспекту протестующих оставляют на ночь в 20 отделе полиции. Об этом «Фонтанке» 29 июня сообщил депутат Борис Вишневский.

По его словам, Романа Максимова, Владимира Первовского и Наталью Баринову намерены привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

«Причиной стало то, что они записали видео, в котором заявили о том, что готовы к крайним мерам в виде перекрытия трассы из-за невозможности подать документы для участия в выборах», – сообщил Вишневский. Он добавил, что молодых людей оставляют в отделе до понедельника, таким образом у них не останется шансов стать кандидатами, так как 30 июня заканчиваются сроки для подачи документов.

Ранее Горизбирком пришел к выводу, что муниципальная комиссия вовремя не уведомила городскую о начале кампании, а также, что выборы были объявлены тайно, и продлил сроки приема документов от кандидатов. Этому решению не стала подчиняться муниципальная комиссия и даже обратилась в суд, чтобы его оспорить.

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Ночевкой в полиции закончилась для кандидатов попытка подать документы в ИКМО «Екатерингофский».

«Меня везут обратно в 77 отдел полиции из больницы. Как понимаю, будут писать мелкое хулиганство. До 15 суток – в таком случае я ни на какие выборы вообще не попаду. В любом округе», – написал в твиттер Федор Горожанко, которого утром прищемили дверью в избирком.