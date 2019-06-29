Путин прилетел в затопленную Иркутскую область и не вышел дальше аэропорта. Он распорядился отправить детей в лагеря

Президент России Владимир Путин на обратном пути из Японии заехал в город Братск в Иркутской области, где терпят бедствие около десяти тысяч человек. Глава государства сказал о деньгах и детях.

Совещание поздней ночью (около десяти часов вечера по Москве) 29 июня президент решил провести прямо в аэропорту. Он велел местным властям проследить, чтобы уже выделенные пострадавшим деньги дошли до каждой семьи. В регион направлены около 700 млн рублей.

Президент также распорядился отправить всех детей из затопленной местности в оздоровительные лагеря по всей стране.

Ливневые дожди начались в области в начале недели, позже поднявшийся уровень воды в реке разрушил дамбу. Водой покрыты территории более 40 городов и сел, в которых живет примерно 10 тысяч человек. Пятеро погибли, несколько числятся пропавшими без вести, больше 350 человек пострадали.