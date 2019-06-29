Футболист сборной Колумбии Диас в «Зените» будет получать 1,5 млн евро в год

Атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда продолжит карьеру в «Зените». Как сообщает A Bola, Вингер принял предложение петербургского клуба.

Стороны договорились о подписании 5-летнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

В 67 матчах в Южной Америке Диас забил 18 голов, отдал 6 результативных передач, заработал 6 желтых и 2 красных карточки.

Отметим, что, скорее всего, этот трансфер станет для «Зенита» первым этим летом. Ранее петербуржцы вели переговоры с полузащитником «Оренбурга» Алексеем Суторминым, но проиграли борьбу за него казанскому «Рубину».