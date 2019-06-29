Huawei могут вычеркнуть из черного списка США. Трамп разрешил продавать компании американское оборудование

После саммита G20 в Осаке американский президент Дональд Трамп смягчился по отношению к китайской компании Huawei. Он разрешил продавать ей только часть оборудования.

Как сообщают вечером 29 июня «Ведомости», речь идет о компонентах, продажа который в Китай не представляет угрозы для национальной безопасности США. Трамп отметил, что в будущем не исключен полный вывод Huawei из-под запрета, переговоры об этом сейчас ведутся между США и Китаем.

В черном списке США Huawei вместе с другими китайскими компаниями оказалась в мае этого года. Производителей смартфонов заподозрили в слежке и сотрудничестве с разведкой. Американским компаниям запрещено продавать в Китай компоненты и технологии, в результате чего смартфоны не могут обновлять программное обеспечение.