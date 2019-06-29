На Невском четыре белых автомобиля постарались слиться воедино

Авария сразу с четырьмя автомобилями произошла на Невском проспекте в Петербурге вечером 29 июня. ДТП оказалось примечательным колеровкой.

Фото с места аварии у Аничкового дворца в соцсетях выложили очевидцы. Судя по кадрам, напротив 64 дома по Невскому проспекту в одном ряду плотно друг к другу двигались четыре белых автомобиля, при этом первые три – одинаковой марки и модели.

Четвертым в ряд после резкой остановки первого пристроился BMW. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.