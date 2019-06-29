«Хонду Легенд» разорвало на две части в Стрельне. Очевидцы сообщают о погибшем водителе

Страшная авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга вечером 29 июня. «Хонду Легенд» разорвало на две части при ударе об дерево рядом с Константиновским дворцом в Стрельне. Фото и видео опубликовали очевидцы.

Как заявляют в соцсетях свидетели ДТП, водитель «японки» на большой скорости уходил от лобового столкновения с другим авто и не справился с управлением. Мужчина за рулём, по словам очевидцев, погиб, двое его пассажиров госпитализированы.

От удара об дерево автомобиль буквально разорвало на две части. Пользователи соцсетей предполагают, что это могло произойти из-за нелегального прошлого машины. Часто японские авто распиливают пополам, чтобы ввезти в Россию как запчасти. У нас половины снова сваривают.