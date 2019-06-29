В Петербурге муниципальный совет поселка Саперное распустился. Там должны назначить выборы

В Петербурге в сентябре 2019 года пройдут выборы в 110 муниципальных образованиях. Информацию об этом 29 июня подтвердили «Фонтанке» собеседники в Смольном и Горизбиркоме.

По данным источников, депутаты МО поселок Сапёрное проголосовали за самороспуск. В прошлый раз выборы там проходили в 2016 году, депутаты избрались сроком на 5 лет. На сайте Саперного информации о роспуске «Фонтанка» не нашла, глава местной администрации сообщил, что он в отпуске.

По информации источников, распуститься муниципалов попросили в Смольном: чиновникам удобней, если выборная кампания будет проходить в муниципальных советах в один год.