У избиркома “Екатерингофский” задержали двух кандидатов и журналиста. К отделу полиции приехала скорая

Попасть в избирательную комиссию МО «Екатерингофский» в очередной раз не удалось Федору Горожанко и Полине Костылевой. Вместо участия в выборах им грозит арест на несколько суток.

Как рассказал «Фонтанке» Федор Горожанко, днем 29 июня он в очередной раз пожаловался на действия избирательной комиссии «Екатерингофского» в Горизбирком и затем вернулся обратно с надеждой подать документы. Одновременно с инспекцией на место приехала член Горизбиркома Екатерина Фесик, однако в муниципальную комиссию ее не пустили, заявив, что она мешает работе. Пока делегация из Горизбиркома выясняла отношения с муниципальной комиссией, сотрудники полиции задержали Федора Горожанко и снимавшего его задержание Красимира Врански, работавшего с аккредитацией СМИ. Ранее в отдел полиции отвезли также Полину Костылеву, пытавшуюся подать документы, чтобы стать кандидатом.

«В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве, якобы Горожанко и Костылева нецезурно ругались и некорректно себя вели», – сообщил «Фонтанке» приехавший в отдел адвокат Павел Ясман. Он заметил, что в отделе полиции Горожанко стало плохо (ранее его защемили дверью в муниципальный избирком) и он вызвал скорую, которая увезла его в больницу.

Красимиру Врански вменяют противодействие полиции: «Якобы я препятствовал задержанию Горожанко, махал руками и что-то еще, это, конечно, все не так», – рассказал он. Врански подчеркнул, что задержали его те же полицейские, которых он вызвал сам, чтобы они зафиксировали препятствие в подаче документов.

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В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили весьма сухую информацию: по сообщению граждан о возможных противоправных действиях на Нарвском проспекте, дом 14, полицией Адмиралтейского района доставлены в отдел трое граждан для разбирательства.

Ранее «Фонтанка» писала, что ИКМО «Екатерингофский» посетила инспекция Центризбиркома, по итогам проверяющие поручили Горизбиркому направить жалобы кандидатов в Следственный комитет. Уже несколько дней возле возле комиссии в подворотне происходят драки, а на муниципальный избирком жалуются кандидаты, которые не могут подать документы из-за искусственной очереди.

Как утверждает глава штаба Алексея Навального Александр Шуршев, лояльность полиции к местным муниципалам объясняется тем, что дочь начальника 77-го отдела работает в муниципальном образовании.