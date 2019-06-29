Путин из Японии вылетит в затопленную Иркутскую область

Экстренное совещание с участием главы МЧС Евгением Зиничевым и президентом России Владимиром Путиным должно пройти в Иркутской области поздним вечером 29 июня.

Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. О приезде на место ЧС Зиничева ранее распорядился председатель российского правительства Дмитрий Медведев, в совещании также примут участие полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ожидается, что в область прилетит и российский президент.

Паводки еще в начале недели были спровоцированы сильными дождями, в городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу. Затоплены больше 4 тысяч домов, известно о пяти погибших и минимум 350 пострадавших.

Последние два дня российских президент провел на саммите G20 в Осаке.