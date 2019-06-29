«Зенит» выиграл все четыре контрольных матча на сборах в Австрии

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился четвёртый контрольный матч сборов в Австрии в субботу, 29 июня. Со счётом 1:0 петербуржцы обыграли сербскую «Црвену Звезду».

С первых минут за «Зенит» вышли играть Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Единственный гол в матче на 38 минуте забил Азмун. На 60 минуте Шатов вышел вместо Дриусси, на 75 – Мостовой вместо Дзюбы, на 85 – Мусаев вместо Азмуна, на 89 – Прохин вместо Ригони.

Для «Зенита» это четвёртая победа на сборах. Ранее были обыграны австрийский «Ваккер» (6:1), болгарский «Левски» (1:0) и венгерский «Гонвед».

Напомним, первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом». Также РПЛ опубликовала точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.