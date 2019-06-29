Прилетевших из Батуми пассажиров в самолете досматривали сотрудники Роспотребнадзора. Такие проверки проводятся ежедневно

Пассажиры рейса сообщением Батуми – Москва оказались подвергнуты проверке со стороны Роспотребнадзора после приземления в столичном аэропорту вечером 29 июня.

О проверке сообщили источники издания РИА Новости, на выходе пришлось задержаться пассажирам, которые прибыли в Домодедово. Якобы процедура не заняла больше десяти минут, хотя другие СМИ сообщали, что томиться в самолете пассажирам пришлось не один десяток минут. Собеседник издания отметил, что ведомство устраивает подобные проверки каждый день.

Полет российских авиакомпаний в Грузию запрещен с 8 июля, с этого числа в России перестанут принимать борты грузинских авиакомпаний. Указ был подписан российским президентом.