Беглов сдал подписи жителей и муниципальных депутатов в Горизбирком. Третьим сенатором стал директор 239 лицея

Врио губернатора Александр Беглов сдал документы в Горизбирком для регистрации кандидатом. За его выдвижение подпись поставили 80 тысяч горожан и 162 муниципальных депутата.

Как стало известно «Фонтанке», 29 июня Александр Беглов принес в городскую избирательную комиссию Петербурга подписи 162 муниципальных депутатов из 108 округов. Этого достаточно, чтобы пройти муниципальный фильтр. Также он принес в Горизбирком 80 тысяч 331 подпись жителей. Этого также достаточно, чтобы быть зарегистрированным кандидатом-самовыдвиженцем.

Среди сенаторов, которых он предложил в Совет Федерации от Петербурга в случае его победы, – Александр Ватагин (член политической партии «Единая Россия», исполнительный директор ОАО (ныне – АО) «Климов»), глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор 239 губернаторского лицея Максим Пратусевич.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Беглов решил не сдавать в Горизбирком подписи из Выборгского района, где штаб Алексея Навального снял видео о том, как сборщики подписей самостоятельно заполняют подписные листы за горожан.