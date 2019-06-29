Самолёт «России», летевший из Петербурга в Анталью, экстренно сел во Внуково из-за приболевшего пассажира

Петербуржцам, вылетевшим из Пулково на отдых в турецкую Анталью, пришлось экстренно приземлиться в столичном Внуково вечером 29 июня. Подвело здоровье одного из пассажиров.

«Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью совершил вынужденную посадку во Внуково по причине ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании.

Рейс 5853 вылетел из Пулково в 15.50. По сообщениям очевидца, человеку, которому во время полёта стало плохо, уже оказана медицинская помощь, а пассажир якобы принял решение продолжить полёт. Однако официальный представитель авиакомпании «Россия» отмеил, что пассажир и сопровождающие его родственники отказались от дальнейшего полёта. После дозаправки Boeing 747 вновь поднимется в небо.