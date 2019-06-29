«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing из-за американских виз

Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не помог специалистам авиакомпании в получении виз США.

Как сообщает 29 июня ТАСС, со ссылкой на источник в компании, сотрудники лоукостера должны были технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле. По его словам, раньше в таких случаях с визами всегда помогал производитель, в частности, чтобы записаться на собеседование в Москве.

С августа 2018 года делегации «Победы» приняли 10 самолетов в Сиэтле.

В пресс-службе «Победы» подтвердили, что компания столкнулась с серьезной визовой проблемой.

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Посольство США ужесточило правила выдачи виз гражданам России в 2017 году после того, как американский президент Дональд Трамп подписал указ об изменении миграционной политики.

Указ, в частности, затрагивает положение, по которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. Теперь этот срок сократится до одного года.

В 2018 году после высылки российских дипломатов из США Россия также выслала американских дипломатов и закрыла консульство государства в Петербурге.