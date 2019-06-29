Посылка с заряженным пистолетом взбудоражила Пулково. Оружие переправляли в Магадан

В Петербурге полиция опрашивает сотрудников Пулково, отказавшихся помещать в самолет посылку с пистолетом. Он «засветился» на рентгене, особую тревогу вызвал патрон в стволе.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, почтовое отправление поступило в аэропорт из Ивангорода через Кингисепп. Местом назначения был указан Магадан. Кингисеппские почтовики при приемке и сортировке не заметили ничего странного. Подозрение посылка вызвала в Пулково, где ее просканировали. Автоматика высветила на мониторе пистолет, заряженный патроном.

Посылку почтовики вскрывать не стали, а просто вернули ее в Ивангород с актом об отстранении почтового отправления от полета.

Полицейские нашли в посылке револьвер с надписью «Rubi Extra». Канал ствола был заглушен металлическим стержнем, который сканер принял за патрон. Оружие оказалось охолощенным. Стержнями также были заварены каморы барабана. Пистолет, тем не менее, отправили на баллистическое исследование.

Адрес отправителя, указанный на посылке, не существует. Возможно, его ФИО тоже вымышленные.