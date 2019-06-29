Возмущенным работой муниципального избиркома не дали перекрыть Большой Сампсониевский. Задержаны пять человек с двумя собаками

Недовольные работой муниципального образования «Сампсониевское» попытались перекрыть дорогу перед районной администрацией. Как сообщает 29 июня корреспондент «Фонтанки», остановить движение полностью не удалось, в процесс вмешался регулировщик.

Порядка 30 человек, недовольные тем, что не могут подать документы для участия в выборах МО «Сампсониевское» после официального закрытия избиркома попытались перекрыть Большой Сампсониевский проспект. Они намеревались ходить по пешеходному переходу, таким образом не давая проехать транспорту. Акцию прервал сотрудник ДПС, взявший на себя регулировку движения. Присутствовавшие на месте полицейские задержали пятерых горожан, не последовавших их указаниям.

Теперь им грозит штраф 500 рублей. Двумя задержанными оказались женщины с собаками, регулировщика они просто не заметили. Позже их отпустили, а троих активистов отвезли в полицию.

Напомним, что избирком «Сампсониевское» отказался работать по графику с 9 до 18 часов, оставив себе всего 2 часа для приема документов у кандидатов. Независимые участники выборов так и не смогли подать документы из-за очередей, которые выстраивались у избиркома еще до его официального начала работы и до открытия районной администрации.