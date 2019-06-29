В Иркутской области растет число жертв наводнения. Известно о пяти погибших

Несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после масштабного наводнения в Иркутской области. Тела пятерых удалось выловить из воды.

Актуальную цифру о количестве погибших ТАСС сообщили источники в экстренных службах вечером 29 июня. Доподлинно известно о пятерых погибших, но жертв, вероятно, будет больше. Еще несколько человек, сколько – точно неизвестно, пропали без вести. Ранее в МЧС России сообщили, что пострадали больше 350 человек, из них почти сто в больницах.

Наводнение началось из-за проливных дождей, в регионе объявлен режим ЧС. Затоплены 48 населенных пунктов, в них больше 4 тысяч домов, в которых живут 9 тысяч человек.