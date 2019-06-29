На Малой Конюшенной появилась зелёная лаунж-зона, но пока всего лишь на два дня

Зелёная лаунж-зона с удобными шезлонгами появилась в центре Петербурга на улице, где до недавних пор была незаконная стихийная парковка. Место отдыха расположено у часов с барометром на Малой Конюшенной.

Авторы проекта – Ольга Мнишко и Артур Стамбульцян, 29 июня рассказали «Фонтанке» об этой маленькой «интервенции». Именно так активисты называют свою инициативу.

«Всё началось с того, что Артур в течение полутора-двух месяцев пытался очистить Малую Конюшенную от нелегальной парковки. Ему это удалось. Улица стала более комфортной и безопасной, но оставалась пустой и безжизненной. Тогда мы с ним подумали, что было бы здорово сделать временную лаунж-зону», – рассказывает Ольга.

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По словам петербурженки, в администрации на предложение установить скамейки, как обычно, ответили возражением, что, мол, с лавочками на улицу придут бомжи и маргинальные элементы.

«Поэтому мы согласовали с администрацией Центрального района спонтанную двухдневную акцию, в рамках которой мы ставим уличную мебель и сами наблюдаем за тем, как люди с ней взаимодействуют. Цель – показать, что отдыхают здесь обычные люди. Да, тут безусловно кто-то может выпить или поспать, но в большинстве своём сюда приходят обычные горожане, нуждающиеся в спокойном отдыхе», – пояснила активистка.

Авторы идеи потратили на её воплощение около 50 тысяч рублей. В стоимость вошли покупка мебели, доставка растений и небольшие мастер-классы. Как рассказала Ольга, с зеленью им очень помог питомник Greengost. Благодаря их услугам пространство стало зелёным и свежим.