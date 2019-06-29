Амосов сдал подписи муниципальных депутатов в Горизбирком. Он сможет пройти муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов сдал подписи 160 муниципальных депутатов в Горизбирком. В беседе с «Фонтанкой» он не смог вспомнить ни одного депутата, подписавшегося за него.

О том, что депутат Законодательного собрания Михаил Амосов набрал достаточное количество подписей, стало известно 29 июня. «Была привлечена команда, которая собирала подписи, я лично этим не занимался», – сообщил вероятный кандидат "Фонтанке".

Вместе с комплектом документов он сдал список будущих сенаторов. В случае победы Амосова Петербург в Совете Федерации могут представить глава Движения демократического обновления Сергей Назаров, руководитель «Гражданской платформы» в Петербурге Сергей Тихомиров или Юрий Куликалов.

Ранее «Фонтанка» писала, что документы для регистрации сдали Надежда Тихонова и Владимир Бортко.