Во Владимирской области пациента-алкоголика выписали из клиники, через сутки он устроил взрыв. Погиб его отец, ранены полицейские и спасатели

Взрыв в многоэтажном жилом доме прогремел накануне поздним вечером в городе Ковров Владимирской области. Еще до трагедии мать виновника вызвала полицию из-за угроз сына, но остановить его не удалось.

О возбуждении уголовного дела после смерти 70-летнего пенсионера-инвалида 29 июня сообщает региональное управление Следственного комитета. Взрыв расследуют как причинение смерти по неосторожности, виновник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Накануне из специализированной клиники домой выписали 47-летнего мужчину. День в своей квартире в доме 1/2 на улице Зои Космодемьянской он провел спокойно, а к вечеру выпил и начал угрожать матери. Она обратилась в полицию около половины двенадцатого вечера, сообщив, что сын выгнал ее из дома и угрожал включить газовую колонку.

К дому приехали полицейские, но успокоить его не смогли, тогда ломать дверь вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда. В процессе вскрытия раздался хлопок, сотрудников экстренных служб отнесло взрывной волной. Виновник вырвал соединительные шланги в том месте, где газ подведен к плите и колонке. В нескольких квартирах выбило стекла, разрушилась одна из стен между жилыми помещениями, начался пожар.

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Всего пострадали 12 человек, пенсионер-инвалид погиб. В больнице с ожогами, отравлением угарным газом, ушибами и переломами оказались 4 полицейских и два спасателя. Пять жителей дома находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, двое тяжелых – это 75-летняя пенсионерка из соседнего подъезда и сам виновник.

Были эвакуированы 48 человек, большинство поехали к друзьям и родственникам. Состояние дома пока еще оценивается.