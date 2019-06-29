На Рубинштейна дрались и стреляли. Медики отбили раненого у полиции

Вооруженную драку устроили гости ресторанной улицы Рубинштейна рано утром 29 июня. Больше всех пострадал инициатор стрельбы.

Как стало известно «Фонтанке», выстрелы на углу Рубинштейна и Невского проспекта послышались около шести утра. Через несколько минут участники разбежались, и полиция отлавливала их по окрестностям.

Один из задержанных, 26-летний приезжий, пожаловался на то, что в него выстрелили из травматического пистолета «Гроза». От госпитализации молодой человек отказался. По данным «Фонтанки», пару месяцев назад он вышел из СИЗО, где находился под арестом по уголовным делам о мошенничестве. Их рассматривали Колпинский и Красногвардейский суды. Процессы завершились прекращением дел по примирению сторон в апреле и июне этого года.

Стрелка – 37-летнего петербуржца – полиция догнала на углу Невского и Литейного проспектов. Выглядел он хуже своего оппонента. Приехавшие на скорой помощи медики заявили первоочередное право на мужчину и госпитализировали его в Александровскую больницу. Характер травм уточняется.

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Днем 25 июня на Свердловской набережной драку с ножом и пистолетом учинили выходцы из Дагестана и Грузии. Один человек погиб, двое получили ранения. Уцелел только Дмитрий Пирцхалаишвили, на которого напали три человека. Предположительной причиной конфликта стал спор за 2 млн рублей.

Вечером 27 июня в центре Петербурга охранники фирмы «Титан» поссорились с петербуржцем Дмитрием Дрожалкиным, у которого в салоне автомобиля, на их беду, оказался мачете, а сам Дрожалкин побеждал в чемпионате России по ножевому бою. Погоня и драка не обошлись без резни, помятых машин и сломанного носа, и это нисколько не тронуло сотрудников петербургского УФСБ, под окнами которых творилось безобразие.