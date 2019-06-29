Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до трех человек, почти сто в больницах

В результате наводнения в Иркутской области 29 июня погибло три человека, сообщают МЧС РФ. Количество пострадавших превысило 350 человек.

Как сообщают в министерстве, 97 из них, в том числе 17 детей, госпитализированы, 251 пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно. Среди погибших есть ребенок. Вероятно, это восьмилетний мальчик, который ранее числился пропавшим без вести. Еще днем сообщалось лишь о двадцати пострадавших.

Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области был введен из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. По данным МЧС, число подтопленных в результате наводнения домов превысило 4 тысячи.