Полиция установила камеру на самом видном месте в центре Петербурга, как велел Владимир Путин

Камера для фиксации дорожных нарушений явила себя миру в центре Петербурга. Устройство на треноге выставлено на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы.

Удивлённые читатели «Фонтанки» поделились фотографиями «чуда» 29 июня.

Вероятно, камера «вышла из тени» после того, как Владимир Путин потребовал не прятать такие устройства. Заявление было сделано в ходе заседания Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения два дня назад. По мнению гаранта, фото- и видеофиксация нужны для предупреждения ДТП, а не для сбора штрафов.