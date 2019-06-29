Двухколёсная опасность. В Петербурге в ДТП пострадали байкер, мопедист и велосипедист

Субботний день стал травмоопасным для владельцев двухколёсного транспорта и их пассажиров. В ДТП пострадали двое подростков и мужчина.

30-летний байкер угодил под колёса «Хёндэ» в Калининском районе Петербурга около двух часов дня 29 июня. По данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла у дома 12 по проспекту Маршала Блюхера. Водитель спортивного мотоцикла MV Augusta госпитализирован в тяжёлом состоянии. Кто виновен в ДТП – покажет проверка.

Полутора часами ранее во Всеволожске на улице Шишканя 16-летний подросток упал с мопеда. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Полиция ищет водителя двухколёсного транспортного средства, который скрылся с места происшествия, когда потерял пассажира.

В Сестрорецке около половины четвёртого 42-летняя женщина за рулём «Фольксвагена» сбила на пешеходном переходе 13-летнего велосипедиста. Уточняется, что подросток не переходил дорогу, как того требуют ПДД, а переезжал. В результате пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.