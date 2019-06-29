Адвоката выгнали за подглядывание. В Петербурге лишен статуса защитник, начавший свою карьеру с постыдного

В Петербурге рассмотрят уголовное дело бывшего адвоката Дениса Борисова, пойманного сотрудниками ФСБ за вынюхиванием чужих секретов.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 29 июня, дело Борисова поступило в Пушкинский суд с двумя эпизодами, предусмотренными статьей 327 УК «Подделка официального документа» и «Использование заведомо подложного документа».

По версии обвинения, Борисов пришел в Пушкинский суд в декабре 2018 года и предъявил адвокатское соглашение, дающее право получить доступ к делу экс-функционера Смольного Славы Ходько, осужденного за мошенничество. За чтением материалов Борисов был застигнут.

Статус адвоката у Дениса Александровича после возбуждения уголовного дела прекращен, соответствующая запись есть на сайте Минюста.

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По данным «Фонтанки», обвиняемый действовал в интересах группы адвокатов, защищающих бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. Он обвиняется в мошенничестве на 36 млн рублей. Ходько заявил, что был подельником экс-ректора, и деньги они похищали вместе. Ефимов с этим не согласен.