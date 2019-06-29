Директор «Метростроя»: Уверен, что к сентябрю три станции метро будут готовы

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров заявил, что к сентябрю станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут готовы к приему пассажиров. Своей уверенностью он под прицелом видеокамер 29 июня поделился с пресс-секретарем губернатора Петербурга Инной Карпушиной.

«У меня сомнений нет, что к 1 сентября будет готовность к приему пассажиров. «Метрострой» сделает все», – сообщил Николай Александров. Он также заметил, что, несмотря на сжатость сроков, доделать станции за 2 месяца — реально. Гендиректор «Метростроя» подчеркнул, что с властями у компании «исключительно доверительные отношения».

По его словам, у компании есть сложности с внешними долгами, а с выплатой зарплат — все в порядке. Вероятно, он имел в виду именно ОАО «Метрострой», ведь буквально накануне появления этого мини-интервью со стройплощадки станции метро «Проспект Славы» работяги стащили утеплитель. Госномера машины, на которой его вывезли, принадлежат сотруднику ЗАО «Управление № 10 Метростроя». Это предприятие входит в список должников по зарплатам. В мае 2019 года приставы «выбили» из него часть денег — 19 млн рублей — и перечислили работникам.

Напомним, «Фонтанка» писала о том, что на стройке Фрунзенского радиуса было зафиксировано двухнедельное отставание от первоначального графика. При этом еще в декабре врио губернатора Александр Беглов заявил, что городу должен принадлежать контрольный пакет акций предприятия, чтобы управлять ситуацией.