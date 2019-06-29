Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тысяч человек. К шествию присоединился премьер-министр
В шествии Helsinki Pride в поддержку секс-меньшинств, которое прошло в финской столице 29 июня, приняли участие, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек.
Радужная процессия стартовала от Сенатской площади. Среди демонстрантов мелькали флаги и символика разных сексуальных меньшинств, веселая процессия шла под песни Queen, Lady Gaga и даже петербургской Little Big.
Впервые в истории Финляндии к гей-параду присоединился премьер-министр. Глава кабмина Антти Ринне ранее объяснил такой шаг тем, что Финляндия должна стремиться к равному обществу ради справедливости.
Symbolic gestures matter. PM @AnttiRinnepj first Finnish Prime Minister to take part in #Pride. #equality #HelsinkiPride2019 https://t.co/yG6vzArhwU— Ville Cantell (@villecantell) June 29, 2019
Завершилась акция большим пикником в Кайвопуйсто, где в честь события устроили концерт. Десятки тысяч человек с напитками и закусками проводят субботний день именно там.
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