Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тысяч человек. К шествию присоединился премьер-министр

В шествии Helsinki Pride в поддержку секс-меньшинств, которое прошло в финской столице 29 июня, приняли участие, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек.

Радужная процессия стартовала от Сенатской площади. Среди демонстрантов мелькали флаги и символика разных сексуальных меньшинств, веселая процессия шла под песни Queen, Lady Gaga и даже петербургской Little Big.

Реклама





Впервые в истории Финляндии к гей-параду присоединился премьер-министр. Глава кабмина Антти Ринне ранее объяснил такой шаг тем, что Финляндия должна стремиться к равному обществу ради справедливости.

Завершилась акция большим пикником в Кайвопуйсто, где в честь события устроили концерт. Десятки тысяч человек с напитками и закусками проводят субботний день именно там.