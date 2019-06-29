На подъезде к Шереметьево откачали 7 тысяч кубов воды. Дорога открыта

После наводнения из-за затяжных ливней возле московского аэропорта Шереметьево службы ликвидировали последствия непогоды и открыли дорогу.

Об этом 29 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Движение из-за ливня и потопа было остановлено накануне, к аэропорту было не подъехать со стороны Лобненского шоссе. Машины на парковке терминала "B" оказались скрыты водой по самую крышу.

За ночь с проезжей части откачали 7 тысяч кубов воды, сейчас продолжаются работы по очистке ливневой канализации и восстановлению размытой дороги. Движение транспорта на подьезде к Шереметьево восстановлено.