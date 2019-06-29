Муниципалы «Сергиевского» и «Сампсониевского» подали в суд на Горизбирком

Избирательные комиссии муниципальных образований «Сергиевское» и «Сампсониевское» подали в суд на решение Горизбиркома. Соответствующая информация появилась 29 июня на сайте городского суда Петербурга.

Речь идёт о документах, которые регламентируют сроки приёма документов у кандидатов. Как писала «Фонтанка», в Санкт-Петербургской комиссии пришли к выводу, что в «Сергиевском» и «Сампсониевском» не известили ГИК должным образом о старте кампании, в связи с чем приняли решение о том, чтобы сдвинуть сроки.

Даже несмотря на это, будущие кандидаты, по крайней мере в «Сампсониевском», не могут подать документы в избирком.

Дата рассмотрения дел в горсуде пока неизвестна.