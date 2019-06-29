Предполагаемым убийцей мигранта в Лесколово оказался подросток-хулиган. Его уже задержали

Оперативники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого в нападении на уроженца Узбекистана во Всеволожском районе Ленобласти. Им оказался подросток из Петербурга, ищущий смысл жизни в романтике 90-х и эстетике околофутбольного движения.

Дело было около шести вечера 28 июня в продуктовом магазине на улице Зелёной в деревне Лесколово. Там молодой человек сначала с кулаками напал на 49-летнего узбека, а затем достал нож и применил его в драке. Раненый смог дать сдачи дерзкому не по годам юноше, но через два часа скончался в больнице.

По данным 47news, 29 июня сотрудники уголовного розыска полицейского Главка задержали 15-летнего школьника из Петербурга. Предтечей конфликта якобы стал инцидент на пешеходном переходе перед магазином. Ныне усопший не уступил дорогу подростку на скутере и тот упал.

Задержанный живёт на севере Петербурга, в Лесколово он оказался по зову сердца – в садоводстве «Долина Ветров» живёт его подружка. Судя по странице «ВКонтакте», он симпатизирует хулиганскому лайфстайлу и, возможно, имеет отношение к околофутбольному движению.

По предварительной информации, свою вину парень не отрицает, но нож успел выкинуть. Районным следственным отделом СК Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).