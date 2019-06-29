В ИКМО «Екатерингофский» кандидатов бьют и увозят в полицию. В избирком не смог попасть даже Дацик

Независимые кандидаты снова не могут сдать документы в избирательную комиссию муниципального образования «Екатерингофский». В ходе неоднократных попыток Фёдора Горожанко прищемили дверью, Полину Костылеву увезли в полицию.

Как рассказал 29 июня будущий кандидат Богдан Литвин, после визита члена ЦИК Евгения Шевченко избирком так и не стал работать нормально: в пятницу полдня комиссия была закрыта, в субботу председатель начала вести приём в предбаннике, спрятав список очереди в помещении. «Сейчас Федор Горожанко пытался попасть внутрь, но его прищемили дверью, «фейковые» кандидаты написали заявление на Полину Костылеву – якобы она их оскорбила. Ее увезли в полицию», – добавил Литвин.

В муниципалитет решила попробовать избраться гражданская жена Вячеслава Дацика: но даже они не смогли попасть в ИКМО.

После визита члена ЦИК Евгения Шевченко Горизбиркому поручили направить жалобы кандидатов в Следственный комитет. Однако комиссия об этом пока не отчиталась.