Туризм, мусор, визы и высокие технологии. Путин провел переговоры с премьер-министром Японии

Япония облегчит визовый режим для российских предпринимателей и студентов, Россия пустит японцев к могилам предков в южной части Курил. Из Находки в Ниигату проложат подводный кабель для скоростного канала передачи данных.

О таких итогах двусторонних переговоров после встречи российского президента с японским премьер-министром Синдзо Абэ рассказали лидеры двух стран на итоговой пресс-конференции. Переговоры прошли в рамках саммита G20 в Осаке 29 июня.

Абэ отметил, что уже осенью этого года стартует ряд совместных российско-японских проектов, которые касаются туризма и области переработки отходов. Речь идет о совместной хозяйственной деятельности на территории Южных Курил. В конце лета этого года также согласована поездка к местам захоронения предков японцев на архипелаге. С сентября, продолжил Абэ, будет облегчен визовый режим для въезжающих в Японию из России бизнесменов и студентов 465 российских вузов.

По словам Владимира Путина, Россия и Япония намерены реализовать совместный проект по строительству скоростного канала передачи данных "Япония – Европа". В частности, речь идет о подводном кабеле из Ниигаты в Находку. Российский президент также отметил, что страны продолжат диалог по теме мирного договора, однако конкретики он не привел.