В июле петербуржцам не стоит ждать жары. Будет много облаков, дожди и лёгкая прохлада

Несмотря на то, что июль обычно бывает самым тёплым, в этом году петербуржцам не стоит рассчитывать на аномальную жару. Синоптики прогнозируют много облачных дней и дождей с порывистым ветром.

Как рассказала «Фонтанке» 29 июня руководитель группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева, месяц начнётся с заметного похолодания и осадков.

«В первой декаде июля сохранится преобладание циклонического характера погодных условий, который установился в последних числах июня. Это значит, что нас ожидает по преимуществу облачная, с частыми дождями и периодическими усилениями ветра погода. Первый день июля ещё обещает быть тёплым, но к середине первой декады произойдет заметное похолодание», – заявила специалист.

В дальнейшем непогода начнёт отступать, облаков и дождей станет меньше, и температура в Петербурге станет комфортной. Однако влияние циклонов периодически будет сказываться на протяжении всего месяца.

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«Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы. Число дней с осадками и месячная сумма осадков с большой долей вероятности будут близкими к средним многолетним показателям», – подвела итог Наталья Мироничева.

Гидрометцентр напоминает, что самым жарким июльским днём в Петербурге было 28 июля 2010 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 35,3 градуса. А 21 июня 1968 года горожане и гости Ленинграда ощутили на себе аномально холодные температуры. Тогда воздух прогрелся всего лишь до 4,9 градуса тепла.