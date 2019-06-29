Двадцать человек погибли, ранены и пропали без вести при разрушении дамбы в Иркутской области

Сотрудники МЧС и чиновники не успели эвакуировать население затопленных поселков в Иркутской области, что привело к гибели минимум одного человека и безвестному исчезновению еще троих.

Жертвы среди мирного населения подтвердили в областном правительстве:

«По официальным данным, при наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы. Информация постоянно уточняется», – говорится в сообщении правительства.

Среди пропавших без вести есть 8-летний мальчик, уточняет региональный Следственный комитет. Он готовится возбудить уголовное дело по халатности в отношении должностных лиц, не принявших своевременно меры по эвакуации населения поселка Евдокимовский.

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Поздно вечером 27 июня шесть человек при самостоятельной эвакуации из затопленных домов переправлялись по реке на лодке. Она перевернулась, течением унесло пенсионера и мальчика.

Правительство России оценило потери от паводка в Иркутской области в 662 млн, столько денег выделят на помощь пострадавшим.