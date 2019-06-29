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Недвижимость
29.06.2019 15:18
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Конкретно незадавшееся сотрудничество. Почему и в Петербурге не будет «Астаны»

Смольный расстался с проектом строительства евразийского центра делового сотрудничества «Астана» на участке в районе ул. Савушкина, 112. В мае этого года несостоявшемуся проекту исполнилось пять лет, до фундаментов сотрудничество так и не дошло.

Конкретно незадавшееся сотрудничество. Почему и в Петербурге не будет «Астаны»

фото с сайта vk.com, группа "За сохранение сквера на Савушкина 112 #sav112"

Основная заслуга в том, что проект не состоялся, принадлежит инициативной группе жителей «За сохранение сквера на Савушкина, 112», дошедшей за пять лет борьбы до Верховного суда и демонстрировавшей все эти годы последовательную заботу о спорном участке, окруженном их жилыми домами. Граждане сажали деревья, проводили уборку территории и мероприятия на ней, рисовали планы своего видения устройства и использования неформального сквера. Параллельно инициировали судебные процессы и внесение изменений в городское законодательство. То есть делали и продолжают делать все, что могут сделать активные граждане города, когда хотят добиться своего.

Конкретно незадавшееся сотрудничество. Почему и в Петербурге не будет «Астаны»

Но граждане хорошо знают, что даже весь комплекс мер не всегда приводит к желаемому: если очень захотят построить – построят, примеры известны. К тому же поправку к закону о ЗНОП о включении участка на Савушкина в перечень зеленых насаждений, подготовленную «Единой Россией», ЗакС на последнем перед каникулами заседании 26 июня так и не рассмотрел. На Савушкина стройки не случилось, поскольку и инвестор со своей стороны приложил к этому немалые усилия. 

Конкретно незадавшееся сотрудничество. Почему и в Петербурге не будет «Астаны»

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Первоначально российское ООО «Торговый центр «Астана» собиралось построить незатейливый 90-метровый бизнес-центр с торговыми и офисными площадями. Соглашение о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и акиматом (также городским правительством) Астаны на 2013-2025 годы, подписанное в 2013 году, предусматривало среди прочих сфер сотрудничества, вплоть до здравоохранения  и экологии, и строительство таких комплексов в обоих городах, не оговаривая при этом хоть минимально конкретно, что это должны быть за комплексы.

Инвестор, однако, быстро внял голосу собственного разума, подсказавшего ему, что район будущего строительства  уже является «кладбищем» бизнес-центров и гипермаркетов, ведущих ежедневную битву за арендаторов и покупателей. И ООО «Торговый центр Астана» превратилось в ООО «Евразийский центр делового сотрудничества «Астана», а 90-метровая башня – в два гораздо более изящных 70-метровых корпуса с низковысотным зданием между ними, украшенным садом на крыше. Проект был с успехом презентован на ПЭМФ-2016 делегации Казахстана. Маловысотное здание спроектировано в свободной планировке, а высотные по планировке сильно напоминали гостиничные номера или апартаменты, гораздо более ликвидные, чем торговые и офисные площади. Разрешение на строительство получено в мае 2017 года со сроком до июня 2020 года.

Конкретно незадавшееся сотрудничество. Почему и в Петербурге не будет «Астаны»

Проект был готов… к продаже проекта. Его заказчик предполагал совершить вполне прибыльную сделку: арендованный на основании политического соглашения участок в перспективном месте, хороший проект, разрешение на строительство. И при общих затратах, не превышающих 200 млн рублей (львиная доля из них – инвестиционный внос в 180 млн рублей и нерегулярно перечисляемая городу арендная плата), его предлагали, по словам девелоперов, к продаже за 400 млн рублей. Чистый бизнес, никаких международных отношений.

Дело слегка осложнялось тем, что договор аренды участка под строительство, заключенный между ООО «ТЦ «Астана» и комитетом имущественных отношений до ноября 2017 года, предполагал строительство коммерческого объекта недвижимости, не связанного с проживанием населения. Но, видимо, продавец считал, что с этим будет разбираться уже покупатель. Между тем, подоспели изменения в Правила землепользования и застройки,  и допустимая высота строительства, составлявшая на момент получения разрешения на строительство 70 метров, «упала» до 40 метров. Коммерческая привлекательность будущих площадей упала вместе с ней едва ли не вдвое. И процесс реализации проекта, натурально, затормозился. 

Верховный суд в январе 2018 года признал недействующим проект планировки с проектом межевания территории, на которой расположен участок, выделенный под строительство «Астаны». Граждане, как и в предыдущие годы, инициировали депутатскую поправку о включении участка в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Большой пакет таких поправок в закон о ЗНОП ЗакС рассмотрел весной этого года,  и многие «спорные» территории  приобрели вожделенный статус, исключение составил участок на Савушкина. Причина была как будто формальной: на момент принятия поправок Верховным судом не была рассмотрена аппеляция  Госстройнадзора на решение городского суда Санкт-Петербурга о признании незаконным выдачи разрешения на строительство. 

Весь прошлый год судились и продолжают судиться все: несостоявшийся инвестор с городом за возмещение понесенных затрат, город с инвестором за возмещение арендной платы, проектировщики и иные подрядчики инвестора  с ним же за оплату выполненных работ.

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Как раз к пятилетнему «юбилею» проекта комитет имущественных отношений отсудил таки арендную плату и, наконец,  расторг договор с контрагентом по истечению срока давности договора. Казахской стороне предложено реализовать проект на альтернативном участке, который может быть предоставлен путем проведения торгов в соответствии с действующим законодательством. Но в перечень зон зеленых насаждений участок на Савушкина так пока и не вошел. На последнем перед длительными каникулами заседании в прошлую среду ЗакС не рассмотрел подготовленную представителями единороссов поправку, вопроса не оказалось в повестке.

Не совершенные градостроительные ошибки  стали еще одной напастью Петербурга. От них нисколько не легче, чем от уже совершенных, потому что после «несовершения» остаются или руины, или пустыри. Неформальный сквер на Савушкина фактически находится на «балансе» жителей. И даже получение статус ЗНОП отнюдь не способствует внезапному  выделению бюджетных средств на благоустройство новоявленных скверов. О строительстве общеобразовательной школы, которая в соответствии  с действующим Генпланом, должна бы появиться на прилегающем участке, никто не вспоминает. Рядом имеется еще один сформированный пустующий участок, не занятый зелеными насаждениями. Предположить и написать, что ко всей территории вдруг применят комплексный подход и современные принципы создания комфортной городской среды,  не поднимается рука, ибо опыт свидетельствует об обратном. 

Алина Антонова, специально для «Фонтанки.ру»

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