В Москве полиция задержала подписантов за кандидата в столичный парламент. Документы они подделывали в уютной обстановке

Владелец квартиры в западной части Москвы обнаружил посторонних людей в своем жилище днем 29 июня. Полиция нашла бланки с подписями в поддержку одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму.

О задержании нескольких человек сообщает столичный главк. Ранее с жалобой в полицию обратился владелец квартиры на Шелепихинской набережной, он сообщил о посторонних в помещении. На месте подоспевший наряд ждало неожиданное – в жилище расположились люди с бланками и паспортными данными москвичей, которые якобы готовы поддержать одну из кандидатур на пост депутата Московской городской думы. Поддельные документы изъяли, «активистов» задержали. Фамилия кандидата не называется.