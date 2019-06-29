Сбил ребенка и скрылся. В Петербурге ищут зачинщика ДТП с инвалидной коляской

В Петербурге разыскивают водителя «Форд Мондео», сбившего ребенка на дворовой территории и уехавшего. Пятилетний мальчик сидел в инвалидной коляске.

Как сообщает региональное УГИБДД, около часа дня 29 июня на проспекте Обуховской Обороны при выезде с дворовой территории 195-го дома «Мондео» совершил касательное столкновение с инвалидной коляской. Ребенка везла мать. Водитель скрылся. Его личность устанавливается, машину ищут.

Мальчик получил травмы. Предварительно его состояние оценивается как средней тяжести. Если медики установят тяжкий вред, в отношении водителя возбудят уголовное дело. Так же в октябре прошлого года поступил 37-летний петербуржец Максим Подкуйко, сбежавший после тарана пассажирского автобуса. Тринадцать человек получили травмы. Подкуйко нашли и признали виновным в оставлении места аварии, лишив водительских прав, а после готовности экспертизы, установившей тяжкий вред здоровья одной пассажирке, возбудили уголовное дело.