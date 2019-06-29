В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

Полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии днем 29 июня в столице. Мигранты собрались поиграть в волейбол.

Об этом сообщает издание «Лента.ру». Один из участников встречи Толкунбай Акматов создал чат в WhatsApp, в котором собрал земляков и пригласил их сыграть в волейбол на одной из спортивных площадок в столице.

Когда те собрались, прохожие вызвали полицию. На место прибыли несколько десятков оперативников, задержали Акматова и его друзей, но после допроса в отделении их отпустили.