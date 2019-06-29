Очевидцы сообщают о застрявших на «ракете» в «Диво Острове». Администрация парка пеняет на ветер

Аттракцион «Ракета» на территории парка Диво Остров в Петроградском районе Петербурга встал днем 29 июня. Горожане говорят о застрявших любителях острых ощущений.

Фото с несчастными появилось в соцсетях днём 29 июня. Автор поста не уточнил, сколько отдыхающие провисели в воздухе. В администрации парка развлечений информацию назвали ложной. «У нас никто не застревал, а «ракета» уже полчаса как закрыта из-за сильного ветра», – заверили корреспондента «Фонтанки».