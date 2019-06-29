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Власть
29.06.2019 14:24
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Смольный выиграл у Жириновского бой за Капитанова

Бывший депутат петербургского парламента Олег Капитанов выбрал. Утром в субботу, 29 июня, он появился на празднике Сабантуй и заявил, что приостанавливает членство в ЛДПР. За день до того глава партии Владимир Жириновский настаивал, что Капитанову нужно уволиться из Смольного и продолжать бороться с Александром Бегловым за пост губернатора.

Смольный выиграл у Жириновского бой за Капитанова

Олег Капитанов, фото - Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Бывший депутат и экс-кандидат в губернаторы от партии ЛДПР, ныне глава комитета по межнациональным отношениям Смольного Олег Капитанов заявил журналистам, что приостанавливает свое членство в партии. Это заявление он сделал во время первого своего выхода в свет в качестве главы смольнинского комитета по межнациональным отношениям, на празднике Сабантуй во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Я согласился на предложение Александра Беглова, потому что считаю, что надо работать на пользу города. Комитет достаточно непростой.  Что касаемо моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии. Потому что интересы петербуржцев важнее. Я сделаю все, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой. Первая задача – вывести из тени трудовые отношения. Нам нужно наполнение бюджета, чтобы он был прозрачным. И, конечно, нельзя терять дружбу народов», – заявил Капитанов.

Специальная оговорка про дружбу народов не случайна, так как первыми словами Олега Капитанова на высказанное врио губернатора Александром Бегловым на минувшей неделе предложение поработать в Смольном были «Россия для русских». Но намного интереснее другая часть его выступления – о приостановке членства в партии.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский ворвался в повестку губернаторской избирательной кампании в пятницу, 28 июня. Сначала Жириновский выступил в эфире одного из федеральных телеканалов. 

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 В эфире телеканала «Россия-24» 28 июня он заявил, что разговаривал с президентом о ситуации на выборах в Северной столице.

«В Петербурге я хочу, чтобы там все было нормально. Пусть Беглов не препятствует регистрации нашего кандидата Капитонова (депутата от ЛДПР зовут Олег Капитанов — прим. ред.). И нам никакие подачки не нужны, никакие должности, ничего. Мы участвуем в выборах губернатора — это главное для партии — участие в выборах. Пусть пробует победить, хотя Петербург не очень настроен на его победу», – сказал Жириновский.

«Я предупреждаю чиновников — там есть такой Харичев (Александр Харичев – начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета, один из кураторов выборов в Петербурге от администрации президента — прим. ред.), полпред есть и сам Беглов... Я уже президенту сказал вчера на приеме на выпуске слушателей наших академий — пусть они все знают в Петербурге, что президент в курсе дел, и интриг не должно быть — всех зарегистрировать, а кого избрать — решать избирателям», – подытожил Жириновский.
 

Затем пришло время соцсетей.  

«Наша оценка ситуации с кандидатом ЛДПР на пост губернатора Олегом Капитановым такова: он согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям под давлением чиновников городской администрации и уже в ближайшее время напишет заявление об увольнении с этой должности», – такое заявление появилось на ресурсах ЛДПР.

Капитанов молчал весь вечер пятницы («Жириновский запретил давать комментарии», – отвечал он на телефонные звонки журналистов). В Смольном ответили пресс-релизом – Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах, Олег Капитанов назначен главой комитета. Перед уже сдавшим мандат депутатом ЗакС встал выбор – пост в Смольном или карьера политика.

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К субботе стало очевидно, что Олег Капитанов уже бывший кандидат в губернаторы. Впрочем, шансов пройти муниципальный фильтр у него и так не было. Еще 26 июня он принес в Горизбирком подписи муниципальных депутатов, но меньше, чем нужно. Никакой юридической возможности «донести недостающие», чтобы зарегистрировать его, все равно нет, заявляли «Фонтанке» собеседники в ГИК.

Таким образом врио губернатора пойдет на выборы без оппонента из партии ЛДПР. Единственное что остается либеральным демократам, это реализовать свою угрозу из заявления в пятницу. «Если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, мы все равно продолжим нашу кампанию в Санкт-Петербурге, но тогда уже будем вести её против ВРИО губернатора».

На момент публикации только два кандидата в губернаторы сдали в ГИК нужное количество подписей муниципальных депутатов. Владимир Бортко от КПРФ и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Михаил Гончаров, "Фонтанка.ру"

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