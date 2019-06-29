«Зенит» разгромил «Гонвед» на сборах в Австрии

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился третий товарищеский матч на сборах в Австрии в субботу, 29 июля. Со счётом 3:0 петербуржцы обыграли венгерский «Гонвед».

С первых минут в составе «Зенита» вышли Кержаков, Набиуллин, Мевля, Маммана, Терентьев, Мак, Краневиттер, Ерохин, Эрнани, Джорджевич, Заболотный.

На 21 минуте забил Мевля. На 62 минуте произошла замена, Леон Мусаев и Андрей Мостовой вышли на поле вместо Эльмира Набиуллина и Роберта Мака.

На 74 минуте удвоил счёт Эрнани. На 86 с пенальти забил Джорджевич.

Реклама





Для «Зенита» это третья победа на сборах. Ранее были обыграны австрийский «Ваккер» (6:1) и болгарский «Левски» (1:0).

Напомним, что в 17.30 «Зенит» проведёт второй матч за день против сербской «Црвены Звезды».