«На «Газпром Арене» режут бакланов». Система отпугивания птиц с воплями и выстрелами всю пятницу сводила с ума жителей Приморского района

Читатели «Фонтанки» с Приморского проспекта жалуются на пыточные условия жизни. Со стадиона «Газпром Арена» в пятницу доносились истошные крики раздавленных птиц и звуки выстрелов. Звуковой отпугиватель бакланов получился настолько эффектным, что разбежаться были готовы и люди.

Как сообщают «Фонтанке» 29 июня жители, аудиопытка началась вчера. «Я подумала, что собаку раздавили. Настолько жутким и непривычным был шум с улицы, – говорит Анастасия из дома 137 по Приморскому проспекту. – Дети не могут уснуть или, наоборот, просыпаются и постоянно спрашивают, почему птичкам так худо. А на Яхтенном мосту и вовсе невозможно находиться. Ощущение, будто бакланов на стадионе режут».

Звуки должны отпугивать птиц от раздвижной крыши. По замыслу авторов системы, чайки ни за что не полетят в то место, где им будет плохо. А аудиодорожка, собственно, это подтверждает. Она имитирует птичьи муки или смерть. По данным «Фонтанки», проблема с птицами на стадионе действительно усилилась.

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Тем не менее, полиция Петроградского и Приморского районов была завалена жалобами горожан. Ближе всего к стадиону расположен жилкомплекс комфорт-класса «Золотая гавань» на 1700 квартир.

В пресс-службе «Зенита» «Фонтанке» подтвердили монтаж системы защиты от птиц.

«После того как система отпугивания птиц была введена в действие, первые дни она работала в тестовом режиме, и стали поступать жалобы из-за неприятных шумов.

Стадион оперативно отреагировал на просьбы жителей – сейчас определяем оптимальный уровень шума, ждем реакции, и, конечно, будем учитывать мнение граждан.

Подобные системы широко распространены в современном мире – их использование необходимо там, где присутствие птиц нежелательно или недопустимо (стадионы, аэродромы, поля и .т.д)», – заявили в клубе.