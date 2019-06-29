Вишневский предлагает отменить выборы в МО «Сампсониевское». В муниципальный избирком уже третьи сутки не могут попасть будущие кандидаты

Депутаты петербургского парламента Борис Вишневский и Ольга Ходунова не смогли попасть в избирком муниципального образования «Сампсониевское», такая же участь постигла кандидатов и главу муниципалитета. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, вместо положенных 8 часов ИКМО проработала всего два.

Желающие стать кандидатами в МО «Сампсониевское» уже третьи сутки ночуют у здания администрации Выборгского района. «Как только открываются двери утром, у избиркома уже стоит очередь. В день они принимают документы у десяти человек, и никто из стоявших ночью не успевает пройти», – рассказал «Фонтанке» Сергей, выдвинутый партией «Яблоко».

Утром 29 июня в муниципальный избирком приехали депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Ольга Ходунова, но к комиссии их не пустили мужчины крепкого телосложения, стоявшие в дверях. После долгих уговоров внутрь удалось попасть представителю Горизбиркома, однако изменить он ничего не смог: в комиссии заявили, что работают по своему графику.

«При этом ИКМО не собирается выполнять решение ГИК о продлении срока подачи документов. Судя по всему, надо ставить вопрос об отмене выборов в этом МО, если так и дальше пойдет», – написал днём Борис Вишневский в соцсетях.

Ранее в ИКМО «Сампсониевское» приезжал член ЦИК Евгений Шевченко, однако комиссию не нашёл.