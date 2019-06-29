Петростат: Петербург станет 6-миллионником к 2036 году

Управление федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти опубликовало прогноз численности населения в СЗФО до 2035 года. Как говорится в материалах ведомства, сейчас в Петербурге проживает почти 5,39 млн человек.

Порог в 5,5 млн будет преодолен уже в 2021 году, а в 2036 году город станет шестимиллионником. Ленинградская область, где сейчас проживает 1,86 млн человек, к 2036 году будет насчитывать более 2 млн жителей.

Но в обоих регионах рост числа жителей произойдет только за счет мигрантов, так как в Петербурге и Ленобласти будет наблюдаться естественная убыль населения.

Женщин в Петербурге будет по-прежнему больше, чем мужчин. Число представительниц прекрасного пола в Северной столице достигнет 3 млн уже в 2024 году, а представителей сильного пола – к 2036 году. Зато в Ленобласти уже в 2027 году соотношение полов сравняется, а потом мужчин будет становиться все больше.