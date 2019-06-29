Пенсионерки-ровесницы потеряли полмиллиона, позарившись на шубы и мифическую компенсацию

Мошенники в Петербурге продолжают проявлять чудеса изобретательности, обманывая доверчивых пенсионеров. Очередными жертвами стали жительница Приморского района и областного города Сланцы, к которой приехали якобы смольнинские чиновники.

Так, 28 июня 83-летней женщине из Приморского района предложили купить пять шуб для последующей перепродажи в «Снежной королеве». Жертва обмана рассказала полиции, что днём у метро «Пионерская» к ней подошла женщина лет 35 на вид. За шубы она попросила 350 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и проследовала за предполагаемой мошенницей в такси, где в присутствии второй женщины передала указанную сумму. С меховыми изделиями заявительница отправилась в магазин, где её расстроили, сказав, что никакой договорённости о покупке шуб ни с кем не было. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что занимаются поиском подозреваемой в мошенничестве.

А в Сланцах пенсионерка обменяла 140 тысяч рублей на пачку пятитысячных купюр «Банка приколов». По данным полицейского главка, она впустила в свою квартиру на улице Баранова неизвестного, который представился сотрудником антикризисного комитета Петербурга. Он сообщил, что занимается выплатой денег, которые удерживались соцслужбами в течение трёх лет. Встрече предшествовала череда постоянных звонков на домашний телефон.

Лже-госслужащий попросил у пенсионерки 150 тысяч рублей в качестве компенсации, но у женщины оказались лишь 140 тысяч. Впрочем, злоумышленника устроило и это. Когда деньги были получены, он передал жертве пачку купюр, завёрнутую в плёнку. После ухода мужчины пенсионерка развернула её и увидела пятитысячные купюры «Банка приколов».