«Трасса им. Радищева», «Болотный автобан» или «За шавермой». Россияне предложили варианты названия трассы М-11

Российские водители ответили на призыв «Автодора» выбрать новое имя автодороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Конкурс был объявлен накануне вечером, 29 июня в комментариях к записи появилось уже несколько десятков предложений.

Предложения ГК «Автодор» собирает до полуночи 23 июля, однако в комментариях под постом в группе компании «ВКонтакте» уже сотни предложений. Часть россиян хочет подчеркнуть государственное значение трассы, назвав ее «Федерация», «Столичная», «Трасса имени Петра Великого», «Трасса имени Путина». Другие мыслят географически и топографически, предлагают «Болотный автобан», «Трасса — Север». Некоторые не чужды исторических аллюзий. «М-11 им. Радищева, конечно. Тут без вариантов», – пишет один из пользователей. «Большая дорога», «Першпективная – перспективная дорога» – как дорогу между Питером и Москвой называли ранее, «Петровский тракт», – предлагает другой.

Популярностью пользуется железнодорожная тематика. Среди предложенных названий – «Красная стрела», «Две столицы», «Невский экспресс», «Сапсан». Водители также хотят подчеркнуть скорость будущей магистрали («Трасса — Летун»), а также тот факт, что дорога будет платной («Обдираловка», «Втридорога»).

Не стоит забывать о цели перемещения между двумя столицами, считает один из пользователей, голосуя за имя трассы «За шавермой».

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Если сдадут в этом году, то «Успели» - хорошее название, отмечают конкурсанты.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт- Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.