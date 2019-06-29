Экс-кандидат в губернаторы Олег Капитанов: Я приостанавливаю членство в ЛДПР, интересы петербуржцев важнее

Бывший депутат и экс-кандидат в губернаторы Петербурга от партии ЛДПР, ныне глава комитета по межнациональным отношениям Смольного Олег Капитанов заявил журналистам, что приостанавливает свое членство в партии ЛДПР. Это заявление он сделал во время первого своего появления в качестве главы смольнинского комитета, 29 июня, на празднике Сабантуй во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Я согласился на предложение Александра Беглова, потому что считаю, что надо работать на пользу городу. Комитет достаточно непростой. Что касаемо моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии. Потому что интересы петербуржцев важнее. Я сделаю все, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой. Первая задача – вывести из тени трудовые отношения. Нам нужно наполнение бюджета, чтобы он был прозрачным. И, конечно, нельзя терять дружбу народов», – заявил Капитанов, как сообщает корреспондент «Фонтанки».

Напомним, что вчера Владимир Жириновский заявил, что на Капитанова «надавили», и он все же будет участвовать в губернаторских выборах. А из Смольного ему придется уволиться, подчеркнул главный либерал-демократ. После этого врио губернатора Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям.