Смольный разрешил Seven Suns Development и «Аквилон Инвест» достраивать жилье по договорам с дольщиками

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выдал компании Seven Suns Development заключения о готовности объектов, позволяющие продавать квартиры по договору долевого участия после 1 июля. Об этом сообщил сам девелопер.

Речь идет о трех проектах, которые построены почти наполовину и более: 11-й корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик...» в Курортном районе, ЖК «Светлый мир «Тихая гавань...» на Васильевском острове и ЖК «Светлый мир «Жизнь...» у метро «Звездная».

Такие же разрешения комитет по строительству выдал компании «Аквилон Инвест» для ЖК 4YOU в Московском районе, All Inclusive в Шушарах, «Q-мир» у площади Победы и «ARTквартал.Аквилон» на Московском проспекте, сообщает портал nsp.ru. В ближайшие дни компания планирует получить заключение о готовности по 2-й очереди ЖК 4YOU.

Это означает, что девелоперы смогут достраивать свои проекты без привлечения проектного (банковского) финансирования и использования счетов эскроу.

Вести достройку ЖК по старым правилам разрешено, если объем продаж по ДДУ составляет не менее 10%, а сам объект готов не менее, чем 30%. Как сообщала «Фонтанка», нередко застройщики идут на уловку — искусственно подтягивают продажи квартир, по сути, покупая их сами у себя.