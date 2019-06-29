Банковский мост не успели открыть, а он уже «линяет». С перил слезает позолота

Отреставрированный за 35 миллионов Банковский мост не продержался в парадном виде и десяти дней. Перила лишены золоченого блеска, «Мостотрест» подозревает вандалов.

По печальному прогнозу предприятия, едва открытому мосту потребуется новый ремонт.

«Дефекты позолоченных декоративных элементов перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на «шариках», были зафиксированы уже через день после пуска пешеходного движения, – тревожится «Мостотрест». – Предполагаемая причина их появления – вандальные действия со стороны пешеходов, проходящих по мосту».

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Сроки и технология восстановления позолоты обсуждаются.

Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова с 1826 года. Построен по проекту инженеров Василия Треттера и Василия Христиановича. Грифонов создал скульптор Павел Соколов. Реставрацией моста занимался «Пилон», стоимость работ составила 35 млн рублей.